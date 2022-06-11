فيديو يُظهر امرأة تتعرض للركل واللكم والجر يثيرغضباً عارماً في الصين

أثارت لقطات لشبان يعتدون بالضرب على نساء في مطعم في مدينة تانغشان في شمال شرق الصين غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، ما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى المطالبة بمعاقبتهم وأشعل الجدل من جديد حول طريقة معاملة النساء.

ويظهر في اللقطات المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة وانتشرت على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي رجلاً يقترب من طاولة في مطعم للشواء ويضع يده على جسد امرأة في حوالي الساعة 2:40 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وعندما دفعته بعيداً اعتدى عليها بالضرب.

وفي مشاجرة تلت ذلك، شوهدت مجموعة من الرجال تهاجم المرأة والمرافقين لها بوحشية. وقالت الشرطة المحلية إن امرأتين أصيبتا بجروح لا تشكل خطراً على حياتهما وإنهما تتلقيان العلاج في المستشفى.

وقال مكتب الأمن العام المحلي في منشور على "ويبو" إن الشرطة ألقت القبض على التسعة المشتبه بهم في القضية بحلول ظهر السبت ولا يزال التحقيق جارياً.

وهيمنت مناقشة الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية واحتلت المراكز الستة الأولى للموضوعات الأكثر جدالاً على ويبو.

وجاء في تعليق نشره موقع الاتحاد النسائي لعموم الصين الذي يهتم بأخبار المرأة الصينية أنه "يتعين عدم التسامح مطلقاً مع مثل هذه الحالات الوحشية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة ومصالحها".

وفي شباط/فبراير، أثار ظهور امرأة من مقاطعة فنغ في إقليم جيانغسو بشرق الصين وهي مقيدة من رقبتها في مقطع فيديو انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً شعبياً كبيراً في الصين.