شاهد: استعراض قوات مكافحة الارهاب والقوات الخاصة الفرنسيتين أثناء معرض يوروسيتوري في باريس

قدمت القوات الخاصة الفرنسية ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة “RAID”، استعراض خلال مشاركتها في المعرض التجاري الدولي لصناعة الأسلحة الذي يقام في مدينة فيلبينت في ضواحي باريس.

حيث يلتقي قطاع الدفاع مرة أخرى بعد انقطاع دام أربع سنوات، ويأتي في سياق الانفاق العسكري المتزايد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقدمت القوات المشاركة استعراض يحاكي طريقة تعاملها مع الإرهاب وعمليات الخطف وتهريب الأسلحة والمخدرات والتعامل مع العصابات الإجرامية.