زيادة عمليات الدخول غير النظامي الى الاتحاد الاوروبي منذ بداية العام بنسبة 82 بالمائة

قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الاثنين إن عدد عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زاد بنسبة 82 بالمائة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو إلى 86420 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في أيار/مايو زاد عدد الوافدين بنسبة 75 بالمائة على أساس سنوي إلى 23500، وفقًا لبيان نشر الارقام الأولية.

وأوضحت الوكالة أن اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

وفقًا لفرونتكس، دخل 5,5 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا ومولدافيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير.

تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة دخول غير نظامي، أي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي، عبر طريق البلقان الذي كان يستخدمه بشكل أساسي المهاجرون السوريون والأفغان.

وسلك طريق وسط المتوسط أكثر من 16000 مهاجر، معظمهم من أصول مصرية وبنغلادشية وتونسية.

ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرق المتوسط إلى أكثر من 13 ألفا بزيادة 116 بالمائة عن العام الماضي.

ودخل ثلثا هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص التي شهدت زيادة في عمليات العبور غير القانوني بنسبة 213 بالمائة.

وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، زادت عمليات العبور غير الشرعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 2155.

وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

وزادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 122 بالمائة مقارنة بعام 2021، وفقًا لفرونتكس.