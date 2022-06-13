تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم "بشكل نهائي" (إيفاب)

سيتم اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الإثنين من الدوحة، فيما قطعت تقنية "نصف آلية" لكشف التسلّل شوطاً نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم"، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن خبراء سيقررون عما إذا كانت تقنية التسلل نصف الآلية سيتم اعتمادها في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. بدوره، رأى رئيس لجنة الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا أنه "واثق" من استخدام هذه التقنية في المونديال القطري.

وفي الاجتماع السنوي الـ136 لجمعيته العمومية قال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية إنه "ناقش أيضاً التجارب الجارية للتبديلات الناجمة عن ارتجاج في الرأس، البدائل الممكنة للتسلل وآخر التطورات التكنولوجية لدعم حكام المباريات"، مضيفاً ان هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 تموز/يوليو 2022.

وأكّد إيفاب استمرار قاعدة إجراء التبديلات في ثلاث فترات فقط زائد فترة التوقف بين الشوطين.