English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسرائيل
عاجل

إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة تركيا "بأسرع وقت" على خلفية التهديدات الإيرانية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة تركيا "بأسرع وقت" على خلفية التهديدات الإيرانية

حث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا على العودة على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال الوزير في بيان "بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر". 

كما دعا لبيد الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى "العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".