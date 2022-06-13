شاهد: تحويل النفايات إلى قطع فنية في البحرين

نجح فنانون بحرينيون في تنظيم معرض فريد من نوعه، يضم عشرات القطع الفنية الصديقة للبيئة.

وبكثير من التأني، عمل فنانون بحرينيون على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى قطع فنية تراعي الاهتمامات البيئية، في خطوة لاقت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة في مختلف أنحاء العالم.

ويأمل معرض أقيم في المنامة، وعرضت فيه عشرات الأعمال أن يساعد في تعزيز فكرة إعادة التدوير التي تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، لدى الأجيال الشابة.

ورفعت يافطات في أروقة المعرض تحمل عبارة "كوكبنا صحتنا".