شاهد: مدينة ورزازات المغربية تحتفي بالفن الأمازيغي في مهرجان أهواش

أطلقت الجمعة مدينة ورزازات المغربية إشارة انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان أهواش الوطني للفن الأمازيغي. المهرجان الثقافي يجمع بين فناني الأداء والمعجبين بالأسلوب الفولكلوري التقليدي للموسيقى والرقص الخاص بالجزء الجنوبي الشرقي من المملكة. شارك أزيد من 1100 فنان من عدة مناطق مغربية في مهرجان هذه السنة.

يأتي معظم الموسيقيين من مناطق ورزازات وزاكورة وسوس التي تعتبر موطن الأمازيغ المعروفين أيضًا باسم البربر.

كثيرا ما تختلف الأنواع الموسيقية والأدوات المستخدمة من مكان إلى آخر، لكن الموسيقى الأمازيغية لم تتغير منذ قرون. يقول عزالدين تاستيفت، الباحث في الشؤون الثقافية "إن المهرجان يعد فرصة لإعادة إحياء الفن والثقافة في هذه المدينة، ونقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة".

أهواش هي كلمة أمازيغية تعني الرقص الجماعي للقبائل الأمازيغية في جبال الأطلس. ويقام المهرجان في مدينة ورزازات منذ العام 2003 بتنظيم من وزارة الثقافة المغربية.

شهد مهرجان أهواش فترة توقف لمدة ثلاث سنوات بسبب الوباء، قبل أن يعاود انطلاقته بعد تحسن الوضع الصحي.