الأهلي المصري يفسخ عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

أعلن النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا عشر مرات، إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الإثنين، بعد أسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم أمام الوداد المغربي، مكلفاً المدرب العام للفريق الأول سامي قمصان بمهمة المدير الفني موقتاً.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي "وجّهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.. بعد فسخ العقد بالتراضي.. باجماع الآراء تم التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار".

كما أعلن النادي المصري عن تعيين سامي قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت.

كان موسيماني (57 عاماً) قد قاد الأهلي إلى لقب دوري الأبطال مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام الوداد بهدفين نظيفين خلال كأس مصر 2020 وبرونزية مونديال الأندية في آخر نسختين، لكنه اخفق باحراز لقب الدوري المحلي.

ويأتي فسخ عقد موسيماني الذي أحرز ايضا لقب دوري الابطال كمدرب مع ماميلودي صنداونز عام 2016، بعد أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد المصري، لاعتبار النادي القاهري ان الاتحاد لم يدعمه بما فيه الكفاية لحث الاتحاد القاري على نقل المباراة النهائية لدوري الابطال من الدار البيضاء إلى ملعب محايد، إذ كان يأمل في أن يصبح أول فريق يحرز لقب البطولة القارية ثلاث مرات متتالية.

وبرز موسيماني مع صنداونز الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، في الفترة بين 2012 و2020، علما انه درّب منتخب "بافانا بافانا" بين 2010 و2012.

وكان موسيماني، المتواجد في المغرب لحضور دورة تدريبية، قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المصري بالسلوم في مسابقة الكأس الأحد وقادها فنيًا سامي قمصان، كما غاب عن التدريب الصباحي الإثنين قبل ساعات قليلة من إعلان رحيله رسميًا.