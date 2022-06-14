قبل زيارة بايدن.. إسرائيل تدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية لمواجهة إيران

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الثلاثاء إلى تشكيل "قوة إقليمية" بقيادة أمريكية ضد إيران وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن.

ونقل مكتب بيني غانتس عنه قوله في خطاب إن مثل هذا التعاون "من شأنه أن يعزز قوة جميع الأطراف المعنية" مشيرا إلى دول الخليج العربية التي اقتربت أكثر من إسرائيل في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر والأردن.

وقال غانتس: "المطلوب ليس تعاوناً فقط، ولكن أيضاً بناء قوة إقليمية بقيادة أمريكية، الأمر الذي من شأنه تعزيز جميع الأطراف المعنية"، وأضاف غانتس: "في هذا الصدد، نحن نعمل باستمرار من أجل أمن مواطني إسرائيل".

لم يكن واضحاً في النص العبري الأصلي ما إذا كانت "القوة" تشير إلى وحدة عسكرية مشتركة، أو قدرات عامة أكثر.

تأتي هذه التصريحات قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة الشهر القادم. حيث من المتوقع أن تطرح للنقاش قضايا عدة من ضمنها برنامج إيران النووي والمفاوضات الدولية غير المثمرة حتى الآن لإحياء اتفاق عام 2015.

يذكر أن السعودية اكتفت حتى الآن بدعمها لاتفاقات أبراهام التي أقامت بموجبها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل قبل عامين، لكن الرياض لم تعترف رسمياً بإسرائيل.