بايدن يزور إسرائيل والضفة الغربية والسعودية من 13 إلى 16 تموز/يوليو (مسؤول أميركي)

أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في تموز/يوليو في أول زيارة له الى المنطقة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول أن زيارة بايدن ستحصل من 13 الى 16 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغم أن أجهزة الاستخبارات في واشنطن اتّهمت الأخير بإصدار أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وطبقاً للمسؤول، سيتوجه بايدن برحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ما سيشكل سابقة لرئيس أميركي، خلال زيارة إلى المنطقة.

وقال: "الرئيس سيقوم برحلة مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالسعودية" خلال زيارته الى المنطقة من 13 الى 16 تموز/يوليو.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أميركي برحلة مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تعترف بالدولة العبرية.

كذلك سيشارك بايدن في قمة افتراضية مع قادة مجموعة I2-U2 التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.

وقال المسؤول الأميركي إن القمة ستشهد "محادثات تتناول أزمة الأمن الغذائي وغيرها من مجالات التعاون عبر نصف الكرة الأرضية حيث تشكّل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مركزين مهمين للابتكار".