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إيران

إصابة 130 شخصاً بمشاكل في التنفس بعد وقوع تسرب بمصنع في إيران

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بقلم:  يورونيوز
أسطح المنازل والتلوث الهوائي في طهران، إيران.
أسطح المنازل والتلوث الهوائي في طهران، إيران.   -   حقوق النشر  Vahid Salemi/Copyright 2022 The Associated Press

أدخل أكثر من 130 شخصا المستشفى الإثنين في إيران لمعاناتهم من مشاكل في التنفس جراء تسرب غاز الأمونياك من مصنع للمواد الكيميائية في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء، مؤكدا أن غالبيتهم غادروا المستشفى.

وأوضحت وكالة "إرنا" أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب تسرب غازالامونياك من مصنع لانتاج كربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس.

ونقلت عن مدير هيئة إدارة الكوارث في المحافظة خليل عبدالهي قوله إن "المصابين عانوا بمعظمهم من مشاكل تنفسية ناتجة عن غاز الامونياك، وهو غير سام".

وأشار مسؤول طبي في المحافظة الى أن غالبية هؤلاء غادروا المستشفى، وأن الحادث لم يؤد لأي وفاة، وفق "إرنا".

وافتتح المصنع في العام 2020، وتبلغ طاقته الانتاجية 320 ألف طن سنويا، وفق الاعلام الرسمي الإيراني.

وتستخدم كربونات الصوديوم في صناعة مواد التنظيف والصابون والورق والزجاج ومنتجات بتروكيميائية.

المصادر الإضافية • أ ف ب