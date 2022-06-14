فون دير لاين تعلن استئناف الدعم المالي الأوروبي للفلسطينيين

على هامش زيارتها إلى إسرائيل، حلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الثلاثاء في رام الله حيث التقت بالمسؤولين الفلسطينين. وقالت فون دير لاين إنه من الممكن تقديم تمويل أوروبي بمئات الملايين من اليورو لدعم الأراضي الفلسطينية بعد أن تم حل المشاكل التي حالت دون تحقيق ذلك.

تعطل دفع الأموال بسبب خلاف حول مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية "يسعدني أن أعلن إمكانية صرف أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 بسرعة. انتهت كل الصعوبات. أوضحنا أن الصرف سيتم".

تعد المفوضية الأوروبية، التي تساهم بنحو 300 مليون يورو سنويا مع دول ومؤسسات أوروبية أخرى تساهم بمبلغ مماثل، أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية التي تعرضت لضغوط مالية متزايدة.

وتابعت فون دير لاين "تخرج فلسطين حاليا ببطء من فترة الوباء لكنها تعاني من عواقب الأزمة الحالية التي نمر بها، وهي الحرب الروسية ضد أوكرانيا. للعدوان الروسي أثر مدمر على أسعار المواد الغذائية وإمدادات الطاقة، وبالفعل تعتمد فلسطين على واردات الحبوب الأوكرانية مثل العديد من الدول الضعيفة الأخرى في العالم وتمنع روسيا تصدير القمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود، الوضع صعب للغاية الآن. لذلك علينا العمل على هذا الموضوع".

من جهته، شكر محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين الاتحاد الأوروبي على استئناف مساعدته بلاده خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أورسولا فون دير لاين. وقال أشتية "تشمل المساعدات الأوروبية الدعم للقطاع الخاص ودعم المجتمع المدني والتخفيف من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا".

كما ناشد رئيس وزراء فلسطين مسؤولة المفوضية الأوروبية للضغط على إسرائيل من أجل إجراء انتخابات في القدس بقوله " نأمل تساعدنا أوروبا في الضغط على إسرائيل من أجل إجراء انتخابات في القدس. فليس من المعقول أن تجري إسرائيل انتخابات وتمنعنا من إجراء الانتخابات في مدينتنا".

وتابع أشتية مخاطبا فون دير لاين "لطالما كانت أوروبا تدعم القانون الدولي وتحترم القرارات الدولية".

منذ العام 2017 تم تعليق المنح الأمريكية للميزانية الفلسطينية، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول 2020 حتى ديسمبر/كانون الأول 2021.

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية المنطقة، بحثا عن إمدادات للغاز الطبيعي خاصة من مصر وإسرائيل، لتكون بديلا عن الغاز الروسي المحاصر بسبب العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس حيث رحبت باحتمال زيادة التعاون فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وحذرت من خطر المشاكل الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي جمع مساعدات فورية بقيمة 25 مليون يورو للأراضي الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا.