شاهد: انهيار منزل بسبب الفياضانات والسيول في متنزه يلوستون الأمريكي

تظهر اللقطات المصورة انهيار منزل بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وسيول في متنزه يلوستون الوطني الذي يمر عبر ثلاث ولايات أمريكية.

وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة كما تم إغلاق كل مداخل المتنزه.

قال المسؤولون عن المتنزه الإثنين إنهم يقيّمون الأضرار الناجمة عن انجراف الجسور والانهيارات الأرضية، مما أجبر السلطات على عمليات الإجلاء بواسطة القوارب والمروحيات، ولكن الجزء الشمالي من المتنزه والواقع في جنوب ولاية مونتانا قد يكون الأكثر تضررا.