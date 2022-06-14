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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: انهيار منزل بسبب الفياضانات والسيول في متنزه يلوستون الأمريكي

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بقلم:  يورونيوز
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extract from video
extract from video   -   حقوق النشر  AP Photo

تظهر اللقطات المصورة انهيار منزل بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وسيول في متنزه يلوستون الوطني الذي يمر عبر ثلاث ولايات أمريكية.

وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة كما تم إغلاق كل مداخل المتنزه.

قال المسؤولون عن المتنزه الإثنين إنهم يقيّمون الأضرار الناجمة عن انجراف الجسور والانهيارات الأرضية، مما أجبر السلطات على عمليات الإجلاء بواسطة القوارب والمروحيات، ولكن الجزء الشمالي من المتنزه والواقع في جنوب ولاية مونتانا قد يكون الأكثر تضررا.

المصادر الإضافية • أ ب