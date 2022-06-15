غزو أوكرانيا: زيلينسكي يقول إن بلاده تتكبد خسائر مؤلمة ويدعو للصمود في دونباس

غزو أوكرانيا: زيلينسكي يقول إن بلاده تتكبد خسائر مؤلمة ويدعو للصمود في دونباسمحادثة
دعت روسيا الأوكرانيين إلى إنهاء "مقاومتهم العبثية" في سيفيرودونيتسك واقترحت إقامة "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين الأربعاء لكنها لم تحصل على رد من كييف التي حثت من جهتها مواطنيها إلى "الصمود".
ويأتي ذلك بينما تعقد لجنة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا في بروكسل بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للبحث في إمكانية تسريع تسليم أسلحة لكييف تمكنها من التصدي للقوات الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية إن "ممرا إنسانيا سيفتح (...) في 15 حزيران/يونيو"، أي الأربعاء، مؤكدة أنها ستضمن "إجلاء كل المدنيين من دون استثناء بأمان".
وقال رئيس إدارة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن "بين 540 و560 شخصا" يحتمون في أقبية مصنع أزوت الكيميائي الواسع الذي يشكل أحد رموز هذه المدينة الصناعية في شرق أوكرانيا.
ودعت الوزارة الروسية الأوكرانيين إلى رفع العلم الأبيض للإشارة إلى قبولهم بهذا الاقتراح وإنهاء "المقاومة العبثية".
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البعيد عن القبول بذلك، دعا مواطنيه مساء الثلاثاء إلى "الصمود" في منطقة دونباس "الحيوية" في نظره والتي ستتوقف عليها تتمة الحرب التي شنتها موسكو في 24 شباط/فبراير ضد بلاده.
وسيفيرودنيتسك وليسيتشانسك مدينتان توأمان يبلغ عدد سكانهما نحو مئة ألف نسمة وهما محور معركة شرسة منذ أيام. وسيسمح سقوط هاتين المدينتين للقوات الروسية باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، على بعد حوالى 70 كلم غربا.
بحث إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
قال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن يناقش العشرات من وزراء الدفاع من دول حلف شمال الأطلسي وأجزاء أخرى من العالم يوم الأربعاء في بروكسل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، في الوقت الذي تدعو فيه كييف إلى زيادة كبيرة في شحنات الأسلحة للمساعدة في صد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
ويقود اجتماع يوم الأربعاء على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف الأطلسي، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وهي المرة الثالثة التي تجتمع فيها المجموعة التي تضم حوالي 50 دولة لمناقشة وتنسيق المساعدات لأوكرانيا. وكان الاجتماع المباشر السابق في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في أبريل نيسان.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "روسيا لم تتخل عن القتال، على الرغم من التقدم الهزيل للغاية ... ما لدينا هو هذه العملية الروسية الطاحنة البطيئة".
وأضاف المسؤول "لذا فإن السؤال هو ما الذي يحتاجه الأوكرانيون لمواصلة النجاح الذي حققوه بالفعل في إبطاء وإحباط ذلك الهدف الروسي، وسيكون هذا محورا رئيسيا لاجتماع وزراء الدفاع".
ويتوقع مسؤولون أمريكيون الإعلان عن أسلحة إضافية للقوات الأوكرانية في الأيام المقبلة.
ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".
وأوضح أن الناتو "يكثّف" عمليات تسليم الأسلحة وأن المسؤولين سيجتمعون في بروكسل الأربعاء لتنسيق المزيد من الدعم، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة "لأنهم (الأوكرانيين) يعتمدون بشكل مطلق عليها ليكونوا قادرين على مواجهة الغزو الروسي الوحشي".
وطلبت أوكرانيا مرارا من الغرب أن يرسل لها أسلحة ثقيلة وانتقدت بعض القادة الأوروبيين لعدم تسليمها أسلحة تقول إنها في حاجة إليها لصدّ قوات موسكو.
زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تتكبد خسائر مؤلمة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.
وأضاف في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها. وقال إن بعض الصواريخ الروسية تتفادى الدفاعات موقعة إصابات.
وتقول أوكرانيا إن قواتها لا تزال تحاول إجلاء المدنيين من سيفيرودونتسك بعد أن دمرت روسيا آخر جسر يؤدي إلى المدينة في أحدث مرحلة في معركة مستمرة منذ أسابيع في منطقة دونباس التي تسعى موسكو للسيطرة عليها.
وقال زيلينسكي "تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة. الخسائر مؤلمة للأسف".