مطار جنيف يعلن استئناف الرحلات الجوية "تدريجياً" بعد توقفها بالكامل

أعلن مطار جنيف استئناف الرحلات الجوية "تدريجياً" بعد توقفها بالكامل بشكل مؤقت بسبب عطل معلوماتي.

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.

وقال البيان إن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

وأضافت سكايغايد أنها تعمل على إيجاد حل.

كان متحدث باسم مطار زيوريخ قد قال في وقت سابق إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش).

En raison d'une panne informatique chez Skyguide tous les décollages et atterrissages à Genève Aéroport sont suspendus jusqu'à 11 heures ce mercredi matin 15 juin. Les passagers sont invités à suivre les messages des compagnies aériennes. — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) June 15, 2022

وقالت متحدثة باسم مطار زيوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.