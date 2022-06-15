مطار جنيف يعلن استئناف الرحلات الجوية "تدريجياً" بعد توقفها بالكامل

مطار جنيف يعلن استئناف الرحلات الجوية "تدريجياً" بعد توقفها بالكاملمحادثة
أعلن مطار جنيف استئناف الرحلات الجوية "تدريجياً" بعد توقفها بالكامل بشكل مؤقت بسبب عطل معلوماتي.
أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيوريخ.
وقال البيان إن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".
وأضافت سكايغايد أنها تعمل على إيجاد حل.
كان متحدث باسم مطار زيوريخ قد قال في وقت سابق إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش).
وقالت متحدثة باسم مطار زيوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.
وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.