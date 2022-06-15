كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية وألف "خيمة تقليدية" لاستضافة المشجعين

تأهلت 4 منتخبات عربية لمونديال 2022 هي قطر والسعودية والمغرب وتونس.

سينطلق كأس العالم 2022 في قطر من21 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وسط توقعات بحضور 1.5 مليون مشجع من كافة أنحاء العالم بحسب ما ذكر منظمون الثلاثاء.

وستكون قطر على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا في مدينة الخور.

ألف "خيمة تقليدية" لاستضافة المشجعين

تعتزم قطر تثبيت "ألف خيمة تقليدية" في الصحراء لاستقبال الزوار خلال كأس العالم 2002 في كرة القدم.

وقال عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والارث في لقاء صحافي "سيكون أحد الخيارات المطروحة في الأسبوعين المقبلين".

وأوضح"هذا مخيّم حقيقي. سنمنح الناس تجربة الصحراء والخيم على الطراز البدوي".

وستزود الخيم بالكهرباء عبر المولدات والمياه وانظمة الصرف الصحي، لكنها لن تكون مكيّفة.

وسيتم افتتاح مخيّم فاخر من 200 خيمة.

وستُنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالاضافة الى "مواقع أخرى سيُعلن عنها لاحقاً"، بحسب ما أضاف الجابر.

وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار المسؤول إلى ان هناك"أكثر من 100 ألف غرفة" متاحة.

"القرى" الجاهزة

وسيتم عرض خيارات جديدة على المنصة الرسمية المفتوحة لحاملي تذاكر المباريات في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك "القرى" الجاهزة.

وتتراوح خيارات المشجعين بين الفنادق والشقق والفيلات الفخمة والفنادق العائمة إضافة إلى ما سُمّي بـ"قرى المشجعين والكبائن" (الغرف) فضلاً عن خيارات أخرى مثل ما وصفتها اللجنة بـ"بيوت العطلات" أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.

وحجز المنظمون عدداً كبيراً من غرف الفنادق لمصلحة المنتخبات والحكام والرسميين والإعلاميين، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) سيحرّر تلك التي لن يتم استخدامها.

ووعد انه "بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، سيكون هناك الكثير من الفنادق المتاحة على المنصة".

والأيام الأكثر ازدحاماً هي 25 و26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، في منتصف دور المجموعات "هي الذروة لكن هذا لا يعني انه ليس لدينا أي غرف في تلك الأيام".

وسيتم تنظيم أكثر من 160 رحلة جوية ذهاباً وإياباً في اليوم الواحد من الدول المجاورة في الخليج (الكويت، السعودية، الإمارات وعمان) للسماح لهم باستضافة المشجعين.