شاهد: الرئيس الفنزويلي يبحث مع أمير دولة قطر توطيد العلاقات بين البلدين

التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التي يسعى لتطوير علاقات بلاده بها في إطار جولة إقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه "جرى خلال الجلسة بحث أوجه تطوير علاقات الصداقة وآفاق التعاون المشترك، ودفعها لآفاق أرحب وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار والزراعة والسياحة".

ورحب أمير قطر بالرئيس الفنزويلي "متمنيًا له طيب الإقامة وللعلاقات بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء في مختلف المجالات، واصفًا الزيارة بالمهمة".

من جهته أكد مادورو "حرصه على تنمية وتطوير العلاقات الفنزويلية القطرية، ومتطلعًا لأن تسهم زيارته في تحقيق ما يطمح له الشعبان الصديقان من تعميق علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين".

تستمر زيارة مادورو لقطر يومين وفق مصادر دبلوماسية. وخلال جولته الدبلوماسية زار مادورو تركيا والجزائر والكويت وايران.

في طهران وقع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما لتعزيز التحالف بين البلدين في مواجهة الولايات المتحدة، العدو المشترك. وايران وفنزويلا عضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتخضعان لعقوبات أمريكية.

وتعد قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة. لكن في العام 2014 قال مادورو إن البنوك القطرية ساعدت من خلال منحها قروضا كبيرة لبلاده عندما شهدت فنزويلا التي تعتمد على النفط في إيراداتها، حالة انهيار اقتصادي.