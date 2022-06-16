تيسلا معنية بنحو 70% من حوادث أنظمة القيادة الذاتية في الولايات المتحدة

كشف تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، الأربعاء إن سيارات "تيسلا" المجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية تعرضت لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة.

سائق يقظ ومستعد لتولي قيادة المركبة

وتناول التقرير المركبات المجهزة ببرنامج مصنّف من الدرجة الثانية، يتيح تسريع السيارة أو إبطاءها واستخدام المقوّد إذا لزم الأمر، لكنه يتطلب كذلك وجود سائق يقظ ومستعد لتولي قيادة المركبة بنفسه في أي وقت.

وتبيّن أن سيارات "تيسلا" سجلت نحو 70 في المئة من مجموع البلاغات المُسجلة بين تموز/يوليو ومنتصف أيار/مايو 2022 عن حوادث طالت سيارات ذاتية القيادة، وبلغ عددها 392 حادثاً، على ما أوضحت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

ما هي معايير تسجيل الحوادث؟

أشارت الهيئة إلى أنّ الحادث نفسه قد يكون موضوع بلاغات عدة، موضحةً أن الأرقام التي نشرت الأربعاء لا تشكل "بيانات ذات دلالة لناحية السلامة" المرورية.

ولكي يُحتسب الحادث، ينبغي أن يقع خلال 30 ثانية من تفعيل نظام مساعدة السائق.

ومن بين المعايير اللازمة الأخرى لتسجيل الحادث، أن يكون أحد أطرافه واحد من المارة أو مركبة ذات عجلتين (دراجة هوائية أو نارية) أو مركبة تنقل مريضاً إلى المستشفى، أو أن يتسبب في فتح الوسائد الهوائية الخاصة بالسيارة أو يتطلّب رفع المركبة من مكان الحادث.

ومن بين الشركات المصنعة الـ11 الأخرى المسجلة في التقرير، برزت "هوندا" مع تسجيل تسعين بلاغاً خاصاً بمركبات تابعة لها.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة أنّ حوادث السير المُبلَغ عنها ينبغي أن تشمل السيارات المجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، فيما تمثل "تيسلا" الشركة الأكبر من المركبات المماثلة في الولايات المتحدة.

ويهدف نظام المرشد الآلي الذي تعتمده الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أساساً إلى مساعدة السائق على تتبع مسار الطريق والمحافظة على المسافة الضرورية بين السيارة والمركبات الأخرى، لكنّ "تيسلا" تؤكد أنّ على السائق أن يبقى يقظاً في الأوقات كلها.