بعد حبسه عامين.. إطلاق سراح المنتج السينمائي المصري معتز عبد الوهاب

قالت المحامية هدى عبد الوهاب إن السلطات المصرية أطلقت سراح المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب يوم الخميس، وذلك بعد حبسه عامين في اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أخلت سبيله مع ثمانية محبوسين احتياطياً من بينهم مجدي قرقر، القيادي بحزب الاستقلال الذي أُطلق سراحه يوم الخميس أيضاً.

وكان في استقبال عبد الوهاب لدى خروجه المخرج المصري خالد يوسف الذي قال عبر صفحته على فيسبوك "في غاية سعادتي أن أكون في استقبال العزيز المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، وهو يتنسم عبير الحرية، فرحتي وفرحة أهله وأصدقائه أتمنى أن أراها على وجوه أهل وأصدقاء كل محبوسي الرأي، ونطوي هذه الصفحة من حياتنا".

كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على عبد الوهاب في الخامس من أيار/مايو 2020 ثم وجهت إليه نيابة أمن الدولة عدة اتهامات من ضمنها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله قبل أن يتم حبسه مرة ثانية على ذمة قضية أخرى.

أسس عبد الوهاب شركة (تيم وان) للإنتاج الفني في 2010، وشارك في إنتاج العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية أبرزها فيلم (لما بنتولد).