فيديو: ممثلة بمسلسل "يلوستون" متهمة بتلقي 97 ألف دولار عبر الاحتيال

أعلنت السلطات يوم الإثنين 12 يوليو/ تموز أنه تم توجيه اتهامات لممثلة مسلسل "يلوستون" الأمريكي كوريانكا كيلتشر بجمع ما يقرب من 97 ألف دولار من استحقاقات الإعاقة أثناء العمل في البرنامج التلفزيوني.

اتهمت كيلتشر، 32 عامًا، من شمال هوليوود، بتهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال بما يتعلق بالتأمين المتعلق بالعاملين، وفقًا لبيان صادر عن دائرة التأمين في كاليفورنيا.

لعبت كيلتشر في عام 2020 دور أنجيلا بلو ثاندر لأربع حلقات من باراماونت نتوورك ويسترن، الذي قام ببطولته كيفن كوستنر.

كما لعبت في عام 2005 دور بوكاهانتس في فيلم "العالم الجديد" وفي عام 2019 لعبت دور دورا في فيلم"دورا ومدينة الذهب المفقودة".

قالت إدارة التأمين إن كيلشر أصيبت في رقبتها وكتفها الأيمن أثناء عملها في "دورا".

بعد عام، أخبرت كيلتشر طبيبة تتعامل مع التأمين أنها عُرض عليها العمل لكنها لم تستطع تحمله بسبب آلام شديدة في الرقبة بسبب إصابتها، وفقًا لبيان إدارة التأمين.

من عام 2019 حتى عام 2021، تلقت كيلشر 96،838 دولارًا أمريكيًا كمخصصات إعاقة مؤقتة. لكن التحقيق اكتشف لاحقًا أن كيلشر عملت على "يلوستون" لعدة أشهر في عام 2019 خلال الفترة التي زعمت أنها معاقة، على حد قول الوزارة.

وقال البيان "وفقا للسجلات، عادت إلى الطبيب وبدأت في تلقي استحقاقات العجز بعد خمسة أيام من آخر عمل لها". وأضاف البيان أن كيلشر تم الحكم عليها بشأن التهم الموجهة إليها في آيار/ مايو.

وقال محاميها مايكل بيكر في بيان إن كيلتشر كانت راكبة في سيارة إنتاج عندما أصيبت.

وأضاف "تحقق أطباء الطرف الثالث من إصابتها. كانت السيدة كيلتشر في جميع الأوقات صريحة مع أطبائها ومقدمي العلاج ... ولم تقبل أبدًا عن قصد الفوائد التي لا تعتقد أنها تستحقها "،

وقال بيكر إن كيلشر "ستدافع بقوة عن نفسها وتطلب منحها افتراض البراءة داخل وخارج قاعة المحكمة".