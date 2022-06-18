لاعب ريال مدريد يقول "هدفنا كان السخرية من صلاح" ويكشف ماقاله موديريتش لصلاح في النهائي

كشف لاعب ريال مدريد البرازيلي رودريغو غوس عن فحوى ماقاله زميله لوكا مودريتش للاعب ليفربول محمد صلاح خلال نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي رابطة أبطال أوروبا 2022.

وقال رودريغو خلال استضافته في بودكاست "بودباه" على منصة يوتوب إنه وبعد انتهاء المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد ضد ليفربول بنتيجة 1-0 قال الكرواتي لوكا مودريتش لصلاح في الممر الشرفي "شكرا صلاح، حاول مرة أخرى".

كما ذكر رودريغو أن رفاقه في النادي كان هدفهم الفوز على ليفربول "لسخرية من محمد صلاح".

ووعد محمد صلاح قبيل المباراة النهائية بالثأر من ريال مدريد الذي خسر أمامه نهائي رابطة أبطال أوروبا في كييف عام 2018 خلال مباراة شهدت إصابة المصري على مستوى الكتف في الشوط الأول ما اضطره إلى الخروج من المباراة.

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب وصول النادي الملكي للنهائي "هذا وقت الانتقام وهذه المرة سنفوز عليهم".

كما نشر على تويتر تغريدة فيها إشارة للريال جاء فيها "لدينا حساب لتصفيته".

وتوالت التصريحات المثيرة لصلاح حول النادي الملكي قبل اللقاء حيث ذكر لاعب المنتخب المصري على هامش تسلمه جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي أنه "واثق من الفوز على ريال مدريد".

ويبدو أن التصريحات المتعاقبة للملك المصري مثلما تلقبه جماهير ليفربول قد أثارت حفيظة رفقاء رودريغو الذي قال إن زملائه اعتادوا على قول "تعال يا صلاح..هيا يا صلاح" فيما بينهم خلال التدريبات بداعي المزاح والسخرية.

وأضاف "كان هدفنا الأساسي الفوز على ليفربول والسخرية من محمد صلاح".

وتوج ريال مدريد بلقبه الرابع عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي 1-0 على "ستاد دو فرانس" في باريس في شهر مايو/آيار الماضي.

قائمة لأكثر المتوجين بكأس رابطة أبطال أوروبا www.uefa.com

ويعد النادي الملكي أكثر الأندية تتويجا باللقب في الدوري الأوروبي يليه نادي ميلان الإيطالي بسبعة ألقاب ثم نادي ليفربول الإنجليزي بستة ألقاب.