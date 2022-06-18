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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بايدن يسقط عن دراجته الهوائية ويقول إنه بخير

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي جو بايدن يسقط من على الدراجة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يسقط من على الدراجة   -   حقوق النشر  Manuel Balce Ceneta/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

 تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسقوط من دراجته يوم السبت بينما كان يحاول التوقف لتحية مؤيديه خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع في "ريهوبوث بيتش" بولاية ديلاوير.

وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول "أنا بخير".

قال بايدن "أنا بخير" بعد سقوطه الذي حدث أمام تجمع للصحفيين. واعتاد بايدن قيادة الدراجات في منطقة غوردونز بوند بديلاوير خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس إن قدمه تعثرت عندما أراد إيقاف الدراجة.

المصادر الإضافية • وكالات