فيديو: عراقيون يبحثون عن انتعاشة بالمياه تقيهم موجة الحر الحارقة

يقاوم العراقيون في العاصمة بغداد من أجل التكيف مع موجة الحر الحارقة ، في وقت تجاوزت فيه درجة الحرارة 48 درجة مائوية.

وتزيد مثل موجات الحر هذه من معاناة العراقيين الذين يعانون أصلا من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة أخذ العراقيون في بغداد يبحثون عن أي وسيلة ممكنة من أن انتعاشة بالمياه، إذ ترى سكان العاصمة يتوافدون على الحدائق المائية فرادى وجماعات، فيما المزارعون يقودون قطعان الجواميس إلى روافد نهر دجلة، لعل يلطف ذلك عنهم شدة الحر.