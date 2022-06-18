شاهد: رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بعد أعمال عنف خلال احتجاجات للسكان الأصليين

أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الجمعة حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات في البلاد بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو، بعد أعمال عنف خلال احتجاجات للسكان الأصليين على زيادة أسعار الوقود.

وقال لاسو في خطاب بثه التلفزيون "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد، وهذا يلزمني إعلان حالة الطوارئ في بيتشينتشا (حيث تقع كيتو) وإيمبابورا وكوتوباكسي اعتبارا من منتصف ليل" الجمعة السبت (05:00 ت غ السبت).

وتسمح حالة الطوارئ للرئيس بنشر القوات المسلحة للحفاظ على النظام أو لتعليق حقوق المواطنين أو فرض حظر للتجول.

بدأت حركة الاحتجاج الإثنين بقيادة "اتحاد القوميات الأصلية" في الإكوادور أكبر منظمة للشعوب الأصلية، الذي دعا خصوصا إلى خفض أسعار الوقود. ومنذ بداية الأسبوع أغلقت طرق مؤدية إلى اثنين من أسواق الإمداد الرئيسية في العاصمة كيتو وأخرى في 15 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 24 مقاطعة.

يبلغ عدد السكان الأصليين نحو مليون من أصل سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,7 مليون نسمة.

وقاد الاتحاد مظاهرات عنيفة في العام 2019 أسفرت عن سقوط 11 قتيلًا، وشارك في الانتفاضات التي أطاحت ثلاثة رؤساء بين 1997 و2005.

وكان الرئيس الإكوادوري قد استقبل الجمعة وفدا صغيرا من ممثلي السكان الأصليين في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى سقوط 43 جريحا من المتظاهرين والشرطة واعتقال 37 شخصا. وأعلن الرئيس المحافظ الذي يتولى السلطة منذ عام مساء الجمعة رفع علاوة من 50 إلى 55 دولارا "لتحسين الوضع الصعب" للأسر الأشد فقراً، إلى جانب مساعدات للمزارعين.