أنس جابر تتأهل إلى نهائي دورة برلين للتنس لمواجهة ثأرية مع بنتشيتش

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، النهائي الرابع لها هذا العام بعد تأهلها السبت إلى المباراة القمة من دورة برلين الدولية على الملاعب العشبية على حساب الأميركية الشابة كوكو غوف، لتضرب موعدًا ثأريًا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.

وتغلبت جابر على غوف، المصنفة 13 عالميًا، 7-6 (7/4)و6-2 لتواجه بنتشيتش، حاملة الذهبية الأولمبية والفائزة على اليونانية ماريا ساكّاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

وحققت جابر فوزها الثاني على غوف، وصيفة رولان غاروس هذا العام، في خامس مواجهة بينهما. وقالت التونسية الباحثة عن لقب ثالث في مسيرتها: "كوكو لاعبة قوية. من الصعب الفوز ضدها. خسرتُ ثلاث مرات أمامها، ولكن أحيانًا أفوز وأحيانًا هي تفوز. قدمنا مباراة جيدة".

وردًا على سؤال عما إذا تشعر بالضغط كونها المصنفة أولى في الدورة، أجابت جابر: "إنها المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك في دورة من 500 (نقطة). ولكن أحاول أن أتصرف كمصنفة أولى داخل وخارج الملعب وأتعامل مع ذلك بأفضل طريقة".

وكانت جابر (27 عامًا) خسرت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية أمام بنتشيتش. ورغم أنها ثأرت منها بإقصائها من دور الـ16 في دورة مدريد للألف في طريقها الى اللقب الثاني في مسيرتها، إلا أنها أكدت أنها ترغب في الثأر في مباراة نهائية.

وقالت عن المواجهة: "طبعًا سأسعى للثأر. لعبنا في تشارلستون"، وتابعت ممازحة: "آمل انها تعبت من مباراة اليوم (...) بليندا لاعبة رائعة وصديقة رائعة. سأفعل كل شيء وآمل ان أحقق اللقب هنا".

كوكو غوف تعيد الكرة إلى أنس جابر خلال مباراة نصف نهائي دورة برلين مايكل شون/أ ب

وبدأت جابر المباراة بطريقة سيئة وخسرت شوط إرسالها الأول وتأخرت صفر-3، إلا أنها عادت وردت الكسر في الخامس لتحافظ بعدها كل لاعبة على شوط إرسالها وتحتكمان إلى شوط كسر التعادل حسمته لصالحها.

وحملت جابر معها الزخم إلى المجموعة الثانية وكسرت إرسال غوف مرتين لتتقدم 5-1. وبعد أن أخفقت في حسم المباراة على إرسالها في الشوط السابع، حققت ذلك في الشوط التالي على إرسال الأميركية وأنهت المواجهة بعد ساعة و17 دقيقة.

وفي ختام المباراة استجابت الهيئة التنظيمية للدورة لطلب من اللاعبة التونسية بإذاعة أغان تونسية للجمهور التونسي في ختام اللقاءز وقد نشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا لأنس جابر في ختام اللقاء وهي توقع إمضاءها لمحبيها على وقع إحدى اغاني بلطي.

بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة في رولان غاروس قبل أن تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول، لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل في ويمبلدون التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

قبل ذلك، ستخوض التونسية غمار دورة إيستبورن إلى جانب سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، وقالت الخميس إنها تشعر "أنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية رغبتها باللعب إلى جانبها: "أنا فعلا سعيدة الحظ لأنها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".

وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة برمنغهام على الملاعب العشبية العام الماضي، قبل أن تبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون. وفي المباراة الثانية، خاضت بنتشيتش، السابعة عشرة عالميًا، مباراة ماراتونية مع سكاري الثانية في الدورة والسادسة عالميا.

بعد خسارتها المجموعة الأولى بالشوط الفاصل "تاي بريك" على مدى 76 دقيقة، عوّضت السويسرية في ظل حرارة ناهزت 33 درجة مئوية لتحسم المباراة في 3 ساعات وسبع دقائق. وحققت بنتشيتش (25 عامًا) ثمانية ألقاب في مسيرتها وأحرزت الذهبية الأولمبية العام الماضي في طوكيو.