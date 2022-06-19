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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: إطلاق صاروخ سبيس إكس الذي يحمل القمر الصناعي غلوبال ستار إف أم 15

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بقلم:  يورونيوز
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صاروخ سبيس إكس.
صاروخ سبيس إكس.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة سبيس إكس.

أطلقت الأحد شركة سبيس إكس المملوكة من طرف المليارير الأمريكي إيلون ماسك قمرًا صناعيًا جديدًا يسمي غلوبال ستار إف إم 15 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.

مثل مشاريع سبيس إكس الأخرى، عادت مركبة الإطلاق التي تدعم المهمة فالكون 9 إلى الأرض بعد وقت قصير من إطلاقها، وهبطت بنجاح بواسطة طائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي. وبعد ساعات فقط تم بنجاح وضع القمر الصناعي الجديد غلوبال ستار إف إم 15 في مدار أرضي منخفض.

تم تصنيع القمر الصناعي غلوبال ستار إف إم 15 من طرف تاليس ألينيا سبيس كجزء من كوكبة الجيل الثاني من أقمار الاتصالات العاملة في المدار الأرضي المنخفض. وسيساهم هذا القمر الصناعي الجديد في تعزيز الشبكة حيث تبدأ الأقمار الصناعية الحالية إلى مرحلة متقدمة من العمل.

تستخدم غلوبال ستار أسطولها من الأقمار الصناعية لتوفير الاتصالات الصوتية والبيانات في جميع أنحاء العالم. تم نشر كوكبة الجيل الأول للشركة بين عامي 1998 و2000 وتتألف من 48 قمرا صناعيا عاملا في المدار. 

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صُمم نظام الجيل الثاني في الأصل مع 32 قمرا صناعيا ولكن تم تقليص حجمه إلى 24 قمرًا موجودًا حاليًا في المدار.

المصادر الإضافية • الوكالات