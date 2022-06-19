الأمين العام لحلف الناتو يقول إن حرب روسيا في أوكرانيا قد تستغرق سنوات

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف. مضيفا أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة بيلد "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. يجب أن لا نتوانى عن دعم أوكرانيا.. حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

ورأى ستولتنبرغ أن هذه الكلفة لا تقارن بالثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يوميا على خطوط الجبهة. واعتبر كذلك أنه في حال حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه في أوكرانيا كما فعل عند ضمه شبه جزيرة القرم في 2014، "فسنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد". وحث في ظل هذه الظروف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف. وأكد "مع أسلحة متطورة إضافية سيزيد احتمال صد قوات بوتين من دونباس".

كان ستولتنبرغ قد أعن في وقت سابق أنه من المتوقع أن توافق قمة حلف الأطلسي في مدريد في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدات لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.

وتعهدت أوكرانيا السبت بالانتصار على موسكو في الوقت الذي تتصدى فيه لهجمات روسية بالقرب من مدينة رئيسية في شرق البلاد وتعرض عدة مواقع لهجوم بالقذائف والصواريخ.

ومنيت القوات الروسية بالهزيمة في محاولتها اقتحام العاصمة الأوكرانية كييف في مارس- آذار. وأعادت روسيا منذ ذلك الحين التركيز على منطقة دونباس في الجزء الشرقي من أوكرانيا. وباتت هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الجنود الروس جزئيا.