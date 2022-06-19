الغزو الروسي لأوكرانيا: احتدام القتال في دونباس

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة ميكولايف في جنوب البلاد السبت في وقت تدور معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقا.

في انتقال نادر خارج كييف حيث يقيم لأسباب أمنية، توجه زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود وزار القوات القريبة وفي منطقة أوديسا المجاورة.

ركزت القوات الروسية جهودها في شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة بعد فشل محاولتها للسيطرة على العاصمة كييف اثر بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

وخاطب زيلينسكي الوحدات المنتشرة في أوديسا قائلا "المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا". وتابع "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه ولخدمتكم الممتازة".

وميكولايف هدف رئيسي لروسيا لأنها تقع على الطريق المؤدية إلى مدينة أوديسا الاستراتيجية على البحر الأسود، وتقع على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال غرب خيرسون التي سقطت في أيدي روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب.

عاين زيلينسكي مبنى الإدارة الإقليمية المتضرر بشدة في ميكولايف والتقى مسؤولين في ما يبدو أنه قبو حيث كرّم مقاتلين، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره مكتبه.

"نترك كل شيء ونرحل"

تستمر تداعيات الحرب في أوكرانيا في التأثير على بقية دول العالم، وتُحمل روسيا مسؤولية تعطل تصدير الحبوب الأوكرانية ما يهدد بأزمة غذاء.

وناشد زيلينسكي الغرب منح بلاده أسلحة لمواجهة القوات الروسية، وحصل على دعم سياسي الجمعة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية دعمها منح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي الجمعة بإعلان المفوضية معتبرا أن ذلك سيكون "إنجازا تاريخيا".

قد يستغرق الحصول على العضوية الكاملة سنوات، لكن الخطوة الأولى هي مواقفة دول الاتحاد في قمتهم الأسبوع المقبل على منح أوكرانيا وضع البلد المرشح.

آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا: