الغزو الروسي لأوكرانيا: احتدام القتال في دونباس

الغزو الروسي لأوكرانيا: احتدام القتال في دونباسمحادثة
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة ميكولايف في جنوب البلاد السبت في وقت تدور معارك شرسة قرب سيفيرودونيتسك في دونباس شرقا.
في انتقال نادر خارج كييف حيث يقيم لأسباب أمنية، توجه زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود وزار القوات القريبة وفي منطقة أوديسا المجاورة.
ركزت القوات الروسية جهودها في شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الأسابيع الأخيرة بعد فشل محاولتها للسيطرة على العاصمة كييف اثر بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.
وخاطب زيلينسكي الوحدات المنتشرة في أوديسا قائلا "المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا". وتابع "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه ولخدمتكم الممتازة".
وميكولايف هدف رئيسي لروسيا لأنها تقع على الطريق المؤدية إلى مدينة أوديسا الاستراتيجية على البحر الأسود، وتقع على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال غرب خيرسون التي سقطت في أيدي روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب.
عاين زيلينسكي مبنى الإدارة الإقليمية المتضرر بشدة في ميكولايف والتقى مسؤولين في ما يبدو أنه قبو حيث كرّم مقاتلين، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره مكتبه.
"نترك كل شيء ونرحل"
تستمر تداعيات الحرب في أوكرانيا في التأثير على بقية دول العالم، وتُحمل روسيا مسؤولية تعطل تصدير الحبوب الأوكرانية ما يهدد بأزمة غذاء.
وناشد زيلينسكي الغرب منح بلاده أسلحة لمواجهة القوات الروسية، وحصل على دعم سياسي الجمعة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية دعمها منح بلاده وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي الجمعة بإعلان المفوضية معتبرا أن ذلك سيكون "إنجازا تاريخيا".
قد يستغرق الحصول على العضوية الكاملة سنوات، لكن الخطوة الأولى هي مواقفة دول الاتحاد في قمتهم الأسبوع المقبل على منح أوكرانيا وضع البلد المرشح.
آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات"
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف. وأكد "علينا أن نستعد لاحتمال أن يستمر ذلك (الحرب) لسنوات. علينا ألا أن نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الاكلاف مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضا بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا".
ورأى ستولتنبرغ أن هذه الكلفة لا تقارن بالثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يوميا على خطوط الجبهة. واعتبر كذلك أنه في حال حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه في أوكرانيا كما فعل عند ضمه شبه جزيرة القرم في 2014، "فسنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد".
وحث في ظل هذه الظروف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف. وأكد "مع أسلحة متطورة إضافية سيزيد احتمال صد قوات بوتين من دونباس".
وباتت هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الجنود الروس جزئيا.