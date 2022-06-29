الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يصف روسيا أمام الأمم المتحدة بأنها "دولة إرهابية"محادثة
تهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بأنها "دولة إرهابية" مما دفع روسيا إلى اتهامه باستغلال خطاب أمام مجلس الأمن "كحملة علاقات عامة عن بُعد" للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.
وطالب زيلينسكي مجلس الأمن بطرد موسكو من الأمم المتحدة وإنشاء محكمة للتحقيق في أفعال الجيش الروسي، الذي غزا أوكرانيا في 24 فبراير شباط. غير أن روسيا عضو بالمجلس يملك حق النقض (الفيتو) ويمكنها أن تحمي نفسها من أي إجراء من هذا القبيل.
وقال زيلينسكي للمجلس إن "روسيا ليس لها الحق في المشاركة في المناقشة والتصويت فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وهي حرب غير مبررة واستعمارية". وأضاف "أدعوكم إلى تجريد وفد الدولة الإرهابية من صلاحياته".
وتصف موسكو الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من الفاشيين، وهو تأكيد تقول حكومة كييف وحلفاؤها الغربيون إنه ذريعة لا أساس لها لشن حرب غير مبررة.
وإليكم آخر المستجدات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
مقتل ثلاثة في قصف صاروخي روسي على ميكولايف بأوكرانيا
ذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة في قصف صاروخي روسي لمبنى سكني في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا يوم الأربعاء، وأوضحت أنها بدأت عملية لإنقاذ الناجين.
وقال رئيس بلدية المدينة أولسكندر سينكيفيتش إن ثمانية صواريخ أصابت المدينة، وحث السكان على المغادرة. وأضاف أن المبنى أصيب على ما يبدو بصاروخ كروز روسي من طراز إكس-55.
وأظهرت صور من المكان تصاعد الدخان من مبنى من أربعة طوابق وتدمير أجزاء من طابقه العلوي.
زيلينسكي يدعو الأمم المتحدة إلى تفقد موقع الضربة الروسية على مركز تجاري
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء إلى إرسال لجنة تحقيق إلى موقع ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة كريمنتشوك في وسط البلاد.
وأوضح زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي "اقترح على الأمم المتحدة إرسال ممثل خاص أو الأمين العام للأمم المتحدة أو لجنة خاصة إلى موقع هذا العمل الإرهابي حتى تتمكن الأمم المتحدة من الحصول بشكل مستقل على المعلومات والتحقق من أن الأمر يتعلق فعلا بهجوم صاروخي روسي".
وطلب الوقوف دقيقة صمت على "أرواح كل الأوكرانيين الذين قتلوا خلال الحرب". وطالب مجددا بطرد روسيا من مقعدها الدائم في المجلس وبانشاء محكمة للنظر في "الأعمال الإرهابية اليومية" التي ترتكبها موسكو.
أوكرانيا محور قمة حاسمة لمستقبل حلف شمال الأطلسي في مدريد
ستكون الحرب في أوكرانيا الأربعاء محور قمة لحلف شمال الأطلسي حيث يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول والحكومات للبحث في مستقبل الناتو الذي ستتمكن السويد وفنلندا من الانضمام إليه بعد الضوء الأخضر التركي.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في افتتاح اجتماع مقرر منذ فترة طويلة لكن رهاناته تضاعفت جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، "ستكون قمة مدريد محورية".
ودعي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى المشاركة في النقاشات وهو سيقوم بمداخلتين عبر الفيديو، في وقت تواصل كييف مطالبة شركائها بتزويدها أسلحة.
وقال ستولتنبرغ الثلاثاء إن دول الناتو التي سبق أن منحت كييف مساعدات بمليارات الدولارات ستتفق في مدريد "على برنامج مساعدة كامل لأوكرانيا لمساعدتها على تحقيق حقها في الدفاع المشروع عن النفس".
وأكد "من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين للاستمرار في توفير الدعم لأن أوكرانيا تواجه اليوم وحشية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".