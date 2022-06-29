الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يصف روسيا أمام الأمم المتحدة بأنها "دولة إرهابية"

تهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بأنها "دولة إرهابية" مما دفع روسيا إلى اتهامه باستغلال خطاب أمام مجلس الأمن "كحملة علاقات عامة عن بُعد" للحصول على مزيد من الأسلحة الغربية.

وطالب زيلينسكي مجلس الأمن بطرد موسكو من الأمم المتحدة وإنشاء محكمة للتحقيق في أفعال الجيش الروسي، الذي غزا أوكرانيا في 24 فبراير شباط. غير أن روسيا عضو بالمجلس يملك حق النقض (الفيتو) ويمكنها أن تحمي نفسها من أي إجراء من هذا القبيل.

وقال زيلينسكي للمجلس إن "روسيا ليس لها الحق في المشاركة في المناقشة والتصويت فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وهي حرب غير مبررة واستعمارية". وأضاف "أدعوكم إلى تجريد وفد الدولة الإرهابية من صلاحياته".

وتصف موسكو الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لتخليص أوكرانيا من الفاشيين، وهو تأكيد تقول حكومة كييف وحلفاؤها الغربيون إنه ذريعة لا أساس لها لشن حرب غير مبررة.

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