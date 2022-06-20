100 مليون لاجىء في العالم.. عدد غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية

ارتفع عدد الأشخاص المجبرين على مغادة بلادهم جراء الحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان هذا العام لأعلى مستوى منذ بدأت المفوضية بتسجيل ورصد الأرقام، بعد الحرب العالمية الثانية وفقا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وبلغ عدد المهجرين قسرا 89.3 مليون شخص، بزيادة بلغت حوالي 8% عن 2021، دون احتساب اللاجئين الأوكرانيين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب بنشوء " أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية ليتجاوز العدد حوالي 100 مليون شخص."

جاء أكثر من ثلثي اللاجئين في العالم (69 بالمائة) من خمسة بلدان فقط، وهي بالترتيب: سوريا (6.8 مليون)، أوكرانيا (5 مليون)، أفغانستان (2.7 مليون)، جنوب السودان (2.4 مليون)، وميانمار (1.2 مليون).

16 مليون لاجئ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبحسب تقرير المفوضية تستضيف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حوالي 83 % من اللاجئين.

على سبيل المثال حصلت لبنان على أكبر عدد من اللاجئين نسبة لكل فرد مقارنة بعدد السكان (1 من 8)، يليه الأردن (1 من 14) ثم تركيا (1 من 23) تحتوي تركيا على حوالي 3.8 مليون لاجئ.

ويقول أيمن غرايبة من مفوضية اللاجئين، بلغ عدد الاجئين الذين تستضيفهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 16 مليون لاجئ، وأضاف أن أعداد اللاجئيين سيستمر في الإزدياد إذا لم يتم إيجاد حلول.

ويواجه السكان واللاجئون صعوبات وتحديات متفاقمة في الأمن الغذائي والأزمة الصحية والأزمات الإقتصادية الناجمة عن التضخم وأزمة المناخ المتمثلة بشح المياه وارتفاع درجات الحرارة.

في سوريا مثلا هناك ما يقرب من 6.1 مليون شخص نازح داخلياً و 11 مليون شخص ممن هم بحاجة للمساعدة الإنسانية، ودون دخل في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الصحية. أما في لبنان فقد أكثر من نصف اللاجئين سبل عيشهم أثناء الجائحة، فيما رصد التقرير حاجة معظم اللاجئيين الموجودين في لبنان تقليص استهلاكهم للطعام بسبب ندرته.

يجدر بالذكر أن طلبات اللجوء ازدادت 1.4 مليون طلب جديد في العالم، وفقا لتقرير مفوضية اللاجئين. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكبر الدول المتلقية للطلبات (188,900)، تليها ألمانيا (148,200)، والمكسيك (132,700)، وكوستاريكا (108,500)، وفرنسا (90,200).