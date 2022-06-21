غزو أوكرانيا: زيلينسكي يواصل التحدي مع تكثيف روسيا هجماتها على مدن بالشرق

غزو أوكرانيا: زيلينسكي يواصل التحدي مع تكثيف روسيا هجماتها على مدن بالشرقمحادثة
أقرت أوكرانيا بالصعوبات في القتال الذي تواجهه في مناطقها الشرقية، حيث استولت القوات الروسية على أراض على امتداد نهر على خط المواجهة وشددت الضغط على مدينتين رئيسيتين قبل قمة للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته.
وقال حاكم منطقة لوغانسك، التي شهدت أعنف الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إن الوضع كان "صعبا للغاية" على طول خط المواجهة بأكمله حتى مساء الاثنين، وإن الجيش الروسي حشد قوات احتياط كافية لبدء هجوم واسع النطاق.
وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. وفي خطابه الليلي المعتاد للأمة، أبان عن تحد بينما أشار أيضا إلى القتال "الصعب" في لوغانسك للسيطرة على سيفيرودونيتسك ومدينتها التوأم ليسيتشانسك.
وقال "ندافع عن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، هذه المنطقة بأكملها... نواجه أشرس قتال هناك... لكن لدينا رجالنا وفتياتنا الأقوياء هناك".
وستكون موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على أن تصبح أوكرانيا مرشحا رسميا للانضمام إلى التكتل بمثابة انتصار في كييف.
وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على العضوية بعد أربعة أيام فقط من الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. وسيستغرق تحقيق ذلك سنوات، لكن وصول الاتحاد الأوروبي إلى عمق الاتحاد السوفيتي السابق سيؤدي إلى أحد أكبر التحولات الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا منذ الحرب الباردة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الاثنين عندما سئل عما إذا كان يشعر بأن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي "أعتقد أن ذلك سيحدث على الأرجح".
بريطانيا: أوكرانيا استخدمت بنجاح لأول مرة الأسلحة الغربية ضد روسيا
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تبرع بها الغرب للاشتباك مع القوات الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي على تويتر "كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود".
ودخلت الحرب مرحلة استنزاف قاسية في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح الانفصاليين المتحالفين معها.
التلفزيون الروسي يبدأ البثّ في منطقة في جنوب أوكرانيا
أعلن الجيش الروسي الثلاثاء تغيير خاصيات أبراج البث التلفزيوني في منطقة خيرسون بأكملها لتصبح قنوات التلفزة الروسية متاحة مجانًا في هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي احتلّتها موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "خبراء وحدات بثّ القوات المسلحة الروسية غيّرت خاصيات آخر برج من بين سبعة أبراج في منطقة خيرسون، لتتمكن قنوات التلفزة الروسية من البثّ"، مشيرةً إلى أن نحو مليون من سكان المنطقة بات بإمكانهم الآن مشاهدة هذه القنوات بشكل مجاني.
بيع ميدالية جائزة نوبل دعماً لأوكرانيا
باع الصحافي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الاستقصائية المستقلّة، في مزاد علني جرى الإثنين في نيويورك لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا، جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار.
وأعلنت دار "هيريتدج أوكشن" التي نظّمت المزاد أنّ الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أنّ عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.
ونال موراتوف الجائزة في 2021 بالاشتراك مع الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرّمتهما لجنة نوبل يومها على "جهودهما في حماية حرية التعبير".
وعلّقت صحيفة موراتوف نشاطها في آذار/مارس بعد أن أقرّت روسيا تشريعاً يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ كلّ من ينتقد عملية الكرملين العسكرية في أوكرانيا.
الكرملين: الأميركيان المعتقلان في أوكرانيا ارتكبا "جرائم"
اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة تلفزيونية الإثنين أنّ شخصين أميركيين اعتقلا في أوكرانيا خلال قتالهما الى جانب الجيش الأوكراني "هدّدا" حياة الجنود الروس و"يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم".
ويعدّ هذا التعليق الأول للكرملين على قضيتي المحاربين الأميركيين المخضرمين ألكسندر درويك وآندي هوين، وفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية التي أجرت المقابلة معه.
وقال بيسكوف متحدّثاً بالإنكليزية "هما من المرتزقة وكانا متورطين في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا (...) في إطلاق النار على جنودنا وقصفهم وتعريض حياتهم للخطر".
وأضاف في مقتطفات تمّ بثّها من المقابلة "يجب تحميلهما المسؤولية عن تلك الجرائم التي ارتكباها"، مشيراً الى أنّه "يجب التحقيق في هذه الجرائم".
وبعد إلحاح لتحديد الجرائم التي ارتكبها الأميركيان، أقرّ بيسكوف بأنّ الجرائم غير معروفة حتّى الآن، مؤكّداً أنّهما غير مشمولين باتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين "هما ليسا (في) الجيش الأوكراني، لذا فهما لا يخضعان لاتفاقية جنيف".