رطل من الذهب المرصع بالألماس.. تعرف على مواصفات القلادة التي منحها ملك الأردن لولي العهد السعودي

قلد العاهل الأردني عبد الله الثاني وسام "الحسين بن علي" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للأردن الثلاثاء.

ويعد الوسام الذي يقدم على شكل قلادة ذهبية أرفع وسام تمنحه المملكة الأردنية للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

ووفق موقع التراث الملكي الأردني تمنح "القلادة للملوك والأمراء ورؤساء الدول التي تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم ولمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات".

و استحدث هذا الوسام عام 1949 بإرادة ملكية، ويأتي على شكل قلادة ذهبية مرصعة بالألماس.

رطل من الذهب المرصع بالألماس

وقد حدد موقع التراث الملكي الأردني مواصفات القلادة حسب النموذج المحفوظ في الديوان الملكي على النحو التالي:

- إطار معدني بداخلة قلادة بيضاوية الشكل مع 16 زهرة على شكل وردة وبين الزهرات 16 نجمة سباعية، ويبلغ وزن الذهب الإجمالي 454 غم. والسلسلة مكونة من حلقات بيضاوية الشكل قياسها 3,5 مم × 4 مم وبسماكة 95 مم.

2- ويكون كل وردة قطرها 34 مم وبسماكة 8 مم وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بني ومصقول من الوجهين.

وكل زهرة تحتوي على 7 ماسات صغيرة بمجموع 112 حجر ماس على الإطار بوزن إجمالي 7,8 قيراط.

قلادة الحسين بن علي الموقع الرسمي للتراث الملكي الأردني

3- أما مواصفات التعليقة فتكون على النحو التالي: شكل بيضاوي قياسها 67 مم × 53 مم وبسماكة 1و3 مم. والقاعدة الأساسية معلقة على جهة واحدة وكلا الوجهين مصقولين والقاعدة الأساسية مرصعة ب 20 ماسة صغيرة.

ولي العهد السعودي خلال تسلمه لقلادة الحسين بن علي الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي/ فيسبوك

4- وتتكون القطعة الوسطى من: قلادة دائرية الشكل ومنقوشة مطلية بالمنيا الأحمر البني.

5- قطعة رابطة على أعلى السلسلة مشبوكة بمشبك كبير على خلفيتها.

6- قلادة صغيرة مكررة مرتين مع التاج على أعلاها وبدون ماس أحدها كدبوس تعليق مع مشبك كبير على خلفيتها والثانية تشبك على الوشاح الحريري مع حلقة كبيرة.

7- قلادة مصغرة بقياس 21 مم ×13 مم وبسماكة 1,5 مم وبوزن إجمالي 4,4 غم تثبت من جهة واحدة مطلية بمينا نفس اللون (كالأعلى) تلبس مع شريط صدر قرمزي وقطعة معدنية صغيرة بدون ماسات.

8- ويكون للقلادة وشاح وهو شريط حريري خمري اللون بطول 155 سم وعرض 10 سم ويزين الوشاح برصيعتين ذهبيتين تكون كل منها بيضاوية الشكل بطول 6 سم وعرض 4 سم مروسة بالتاج الملكي وتحمل في وسطها اسم جلالة الملك المغفور له الملك عبد الله بن الحسين منقوشا بالذهب على حجر كريم خمري اللون ومستدير في وسط الرصيعة تحف به شعاعات ذهبية تتناسب وشكل الرصيعة.