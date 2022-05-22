القوات المسلحة الأردنية: مقتل 4 أشخاص خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا

ذكرت القوات المسلحة الأردنية يوم الأحد أنها أحبطت تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا في عملية نوعية أسفرت عن مقتل أربعة مهربين.

وأضافت أن العملية أدت إلى إصابة آخرين وفرار البعض إلى داخل العمق السوري.

والأردن وجهة ومعبر رئيسي لمخدر الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاجون إلى دول الخليج الغنية بالنفط.

وأصبحت سوريا التي تمزقها الحرب مركزا رئيسيا لإنتاج مخدرات تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات وتهريبها إلى العراق وأوروبا. وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ضلوعها في صناعة وتهريب المخدرات.

وفي يناير كانون الثاني، قتلت القوات المسلحة الأردنية ما لا يقل عن 27 مهربا مسلحا وأصابت آخرين خلال عبورهم الحدود من سوريا.