شاهد: البطاطا ... طريقة جديدة لتهريب المخدرات في كولومبيا

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات الكولومبية من ضبط حوالى 1300 كيلوغرام من الكوكايين كانت محشوة في حبات البطاطا والبفرة المجمدة "كاسافا" في ميناء مدينة قرطاجنة دي إندياس.

وحسب السلطات الكولومبية، فقد كانت الشحنة متجهة إلى اسبانيا، في "طريقة" قالت عنها الشرطة إنها أحدث المحاولات ابتكارا في مجال تهريب المخدرات خارج البلاد.

وبحسب الشرطة، فقد قام مهربو المخدرات في الفترات الأخيرة بتصميم قوالب غير منتظمة تحاكي شكل البطاطا والبفرة لتمويه عناصر الشرطة والجمارك على مستوى المطارات والموانئ.

وأوضح اللواء ريكاردو أوغوستو ألاركون من قسم شرطة مكافحة المخدرات الكولومبية أن الاكتشاف يُعتبر الحالة الأكثر ابتكارًا لتهريب المخدرات حيث كان تجار المخدرات يحاولون إخفاء هيدروكلوريد الكوكايين في قوالب البطاطا والبفرة. إنه أمر جديد للغاية لأن تجار المخدرات توصلوا إلى طريقة لاستخدام آلات الضغط الهيدروليكي لتشكيل المخدرات على شكل البطاطا والبفرة".

ويبدو أن شرطة مكافحة المخدرات اتصالا يُفيد بأن أكياس البطاطا والبفرة المجمدة توجد فى صناديق داخل حاويات على مستوى الميناء، مما يجعل مراجعتها مكلفة، وكان لابد من الكشف عن كل كيس وكشف البطاطا المجمدة، والأشكال غير المنتظمة التى أثارت الشكوك أيضا لدى رجال مكافحة المخدرات.