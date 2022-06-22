English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
اليابان

شاهد: أحدث تصاميم الطائرات المسيرة في طوكيو بمميزات جديدة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
طائرة بدون طيار في معرض لتكنولوجيا المعلومات في هانوفر، ألمانيا.
طائرة بدون طيار في معرض لتكنولوجيا المعلومات في هانوفر، ألمانيا.   -   حقوق النشر  يانس ماير/أ ب

يتوقع أن تخفف الحكومة اليابانية القوانين الخاصة بالطائرات المسيرة هذا العام، لتعرض حوالي 200 شركة أحدث تصاميمها في معرض أقيم في مدينة تشيبا الواقعة بالقرب من طوكيو.

وقد عرضت شركة بانكسوفت العملاقة في مجال الاتصالات طائرة مسيرة طورتها مع شركة تصنيع مكونات إلكترونية. وتضم الطائرة ستة مراوح مزدوجة، مما يمنحها قوة أكبر من الأنواع الأخرى والتي تعتمد على 4 مراوح.

وعرضت شركة الاتصالات المنافسة (كي دي دي أي) أحدث طائراتها المسيرة. والتي يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام كمبيوتر لوحي من خلال شبكات بيانات الهاتف الذكي.

وتسمح الحكومة للطائرات المسيرة بالتحليق بعيدًا عن خط رؤية المشغل، إذا كانت المنطقة غير مأهولة حاليًا، ومن المتوقع أن تسمح بالرحلات الجوية في المناطق المأهولة بالسكان اعتبارًا من هذا العام.

المصادر الإضافية • أ ب