شاهد: أحدث تصاميم الطائرات المسيرة في طوكيو بمميزات جديدة

يتوقع أن تخفف الحكومة اليابانية القوانين الخاصة بالطائرات المسيرة هذا العام، لتعرض حوالي 200 شركة أحدث تصاميمها في معرض أقيم في مدينة تشيبا الواقعة بالقرب من طوكيو.

وقد عرضت شركة بانكسوفت العملاقة في مجال الاتصالات طائرة مسيرة طورتها مع شركة تصنيع مكونات إلكترونية. وتضم الطائرة ستة مراوح مزدوجة، مما يمنحها قوة أكبر من الأنواع الأخرى والتي تعتمد على 4 مراوح.

وعرضت شركة الاتصالات المنافسة (كي دي دي أي) أحدث طائراتها المسيرة. والتي يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام كمبيوتر لوحي من خلال شبكات بيانات الهاتف الذكي.

وتسمح الحكومة للطائرات المسيرة بالتحليق بعيدًا عن خط رؤية المشغل، إذا كانت المنطقة غير مأهولة حاليًا، ومن المتوقع أن تسمح بالرحلات الجوية في المناطق المأهولة بالسكان اعتبارًا من هذا العام.