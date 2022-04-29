اليابان تعثر على حطام سفينة سياحية مفقودة بعد حادث أودى بحياة 14

قال خفر السواحل، إن اليابان تمكنت يوم الجمعة من تحديد موقع جسم سفينة سياحية قبالة ساحلها الشمالي، وذلك بعد ستة أيام من اختفائها في حادث أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل أثناء إبحارها في رحلة سياحية.

وأفاد خفر السواحل بأن جسم السفينة "كازو 1" عثر عليه في مياه عمقها نحو 120 مترا، قبالة جزيرة هوكايدو الشمالية في مياه شديدة الظلمة، وظهرت في لقطات لكاميرا تحت الماء تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية.

وفقدت السفينة يوم السبت بعد عدة ساعات من مغادرتها في جولة حول شبه الجزيرة التي تشتهر بالبيئة الساحلية الوعرة والحياة البرية.

وكان على متن القارب 26 شخصا من بينهم طفلان واثنان من أفراد الطاقم. وقال مسؤول في خفر السواحل إنه تم العثور على جثث 14 أما الباقون فلا يزالون في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل، إن سفينة حراسة روسية فقدت أثر شخص رصدته كان يرتدي سترة نجاة وجرفته مياه البحر، غرب جزيرة تشير إليها اليابان باسم كوناشيري بعد ظهر الأربعاء.

كوناشيري، المعروفة باللغة الروسية باسم كوناشير، هي واحدة من أربع جزر شمال هوكايدو تقع في خضم نزاع إقليمي بين طوكيو وموسكو، بعد أن استولى عليها الاتحاد السوفيتي السابق في نهاية الحرب العالمية الثانية.