إعفاء ضابطين أمريكيين إثر إصابة رجل بجروح في سيارة للشرطة

قال مسؤولون أمريكيون في ولاية كنكتيكت إن ضابطين من نيو هافن دفعا إلى أخذ إجازة وجوبية مدفوعة الأجر، فيما تم نقل ثلاثة موظفين آخرين، بعد إصابة رجل بجروح خطيرة كان داخل الجزء الخلفي لشاحنة للشرطة.

وأوضح العمدة جاستين إليكر ومسؤولون في الشرطة أن المواطن ريتشارد كوكس يتلقى العلاج في المستشفى، وإنه يمكن أن يصاب بالشلل الدائم. وقد دعيت شرطة الولاية للتحقيق في ما جرى.

وزعم مسؤولون في الشرطة أن الضابط الذي كان يقود السيارة، قد ضغط فجأة وبقوة على المكابح حتى يتفادى وقوع حادث، لكن التوقف القوي أثار اندفاع كوكس ليصطدم رأسه بإحدى جوانب الشاحنة. من جهته دعا رئيس المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية إلى إجراء تحقيق فدرالي.