English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

إعفاء ضابطين أمريكيين إثر إصابة رجل بجروح في سيارة للشرطة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ب
ريتشارد كوكس يتم جره إلى زنزانة بعد أن تم سحبه من سيارة شرطة بعد أن احتجزته شرطة نيو هافن. 2022/06/19
ريتشارد كوكس يتم جره إلى زنزانة بعد أن تم سحبه من سيارة شرطة بعد أن احتجزته شرطة نيو هافن. 2022/06/19   -   حقوق النشر  شرطة نيو هافن/أ ب

قال مسؤولون أمريكيون في ولاية كنكتيكت إن ضابطين من نيو هافن دفعا إلى أخذ إجازة وجوبية مدفوعة الأجر، فيما تم نقل ثلاثة موظفين آخرين، بعد إصابة رجل بجروح خطيرة كان داخل الجزء الخلفي لشاحنة للشرطة.

وأوضح العمدة جاستين إليكر ومسؤولون في الشرطة أن المواطن ريتشارد كوكس يتلقى العلاج في المستشفى، وإنه يمكن أن يصاب بالشلل الدائم. وقد دعيت شرطة الولاية للتحقيق في ما جرى.

وزعم مسؤولون في الشرطة أن الضابط الذي كان يقود السيارة، قد ضغط فجأة وبقوة على المكابح حتى يتفادى وقوع حادث، لكن التوقف القوي أثار اندفاع كوكس ليصطدم رأسه بإحدى جوانب الشاحنة. من جهته دعا رئيس المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية إلى إجراء تحقيق فدرالي.