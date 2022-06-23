القضاء الكوبي يصدر بحقّ 74 متظاهراً إضافياً عقوبات تصل إلى السجن 18 سنة

أعلن القضاء الكوبي أنّه أصدر عقوبات تصل إلى السجن لمدة 18 سنة بحقّ 74 شخصاً لمشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة جرت في تمّوز/يوليو 2021، ليرتفع بذلك إلى 488 عدد الذين صدرت بحقهم أحكام لمشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

وقالت النيابة العامة الكوبية في بيان إنّ هذه الأحكام المبرمة أصدرتها محاكم في هافانا وسانتياغو دي كوبا شرق البلاد، وماتانزاس في الغرب بحقّ "74 متّهماً" أدينوا بجرائم التمرّد والإخلال بالنظام العام وإهانة السلطات والاعتداء عليها. وأضافت أنّ متّهمَين آخرين أخلي سراحهما.

وبحسب البيان فإنّ 56 من المدانين الـ74 حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 10 إلى 18 سنة، بينما حُكم على المدانين الـ18 الباقين، وبينهم 12 قاصراً، بخدمة المجتمع.

وشّددت النيابة العامة على أنّ المحكوم عليهم "قوّضوا النظام الدستوري واستقرار دولتنا الاشتراكية".

وفي 11 و12 تمّوز/يوليو 2021 نزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع في العديد من مدن البلاد في تظاهرات احتجاجية ردّدوا خلالها "نحن جائعون" و"الحرية" و"لتسقط الديكتاتورية".

وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وتوقيف حوالى 1300 شخص لا يزال مئات منهم محتجزين، بحسب مصادر حقوقية.

وتقول السلطات الكوبية إنّ هذه التظاهرات، وهي الأكبر في الجزيرة منذ 1959، تقف خلفها الولايات المتحدة التي تطالب، على غرار الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإفراج عن جميع "السجناء السياسيين" في البلاد.

وحتى اليوم صدرت بحقّ 488 من هؤلاء المتظاهرين عقوبات يصل بعضها إلى السجن لمدّة 25 سنة، وفقاً للسلطات القضائية.