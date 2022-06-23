شاهد: رئيس فيفا يركل كرة مونديال قطر 2022 نحو الحضور خلال مؤتمر اقتصادي برواندا

أسعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو الجمهور الذي حضر منتدى أعمال في كيغالي برواندا الخميس، حينما ركل الكرة الرسمية لمنافسات كأس العالم في قطر نحو الحضور.

وقال جياني إنفانتينو "حسنًا، هذا عام خاص حقًا. كنت أقول، إنه عام كأس العالم. هذه بالمناسبة، هي الكرة الرسمية لكأس العالم في قطر، لذلك ربما بعد هذه الجلسة يمكننا أن نركلها نحو الجمهور وسيكون شخص ما هو المالك المحظوظ لتلك الكرة ".

وتواجد إنفانتينو مع الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث سُئل كلاهما عن من يعتقد أنه سيفوز بالبطولة في قطر ليجيب موتسيبي بانه يرشح فريق إفريقي، بينما أجاب أنه يأمل أن يقدم الحكام مستوى جيدا في البطولة.

المنتدى تم عقده على هامش اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي سيعقد في كيغالي في الفترة بين 20 و26 يونيو- حزيران الجاري.