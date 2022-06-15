شاهد: قطر تكشف عن الملصق الرسمي لكأس العالم لكرة القدم 2022

كشفت قطر الأربعاء عن الملصق الرسمي لكأس العالم 2022 في كرة القدم التي تستضيفها البلاد نهاية العام الجاري للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

واستضاف مطار حمد الدولي احتفالية خاصة للإعلان عن الملصق الذي صمّمته الفنانة القطرية بثينة المفتاح، ويعكس ثقافة البلاد وتراثها وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وبحسب بيان للاتحاد الدولي (فيفا) "للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشهد هذه النسخة من البطولة ابتكار مجموعة من الملصقات الرسمية التي من شأنها تعزيز أجواء الحماس والإثارة لدى المشجعين تجاه البطولة المرتقبة التي تقام منافساتها من 21 نوفمبر- تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر- كانون الأول".

ويُبرز الملصق الرئيس للبطولة الاحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكوّنين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء مع كلمة "هَيّا".

وفيما يصوّر الملصق الرئيس الغترة والعقال، تعكس الملصقات السبعة الأخرى مشاعر الحماس والإثارة المرتبطة باللعبة.

قالت المفتاح: "استلهمت فكرة الملصقات من الذاكرة الجماعية لشعب قطر، فغالبية أعمالي تركز على تجارب وذكريات الماضي، ومحاولة ربطها بالحاضر، وتوثيق الموروث الشعبي القطري بطريقة عصرية. أردت تقديم ملصقات تأتي في ذات السياق، وتروي قصة ثقافة قطر وتراثها الأصيل من خلال الفن وكرة القدم".

وأضافت :"حرصت على أن يعكس كل ملصق مظاهر الاحتفال برياضة كرة القدم في قطر، حيث يأتي الملصق الرئيس في شكل غترة وعقال يلوحان بالهواء في مشهد احتفالي، وهو ما اعتاد المشجعون القيام به ابتهاجاً بتسجيل فريقهم للأهداف في مرمى المنافس".

من جانبه، قال خالد المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "تعكس العديد من معالم كأس العالم 2022 مكونات غطاء الرأس التقليدي في قطر والمنطقة، ومن بينها تصميم ملعب الثمامة المونديالي، وشعار البطولة، والتعويذة الرسمية لعّيب، والآن الملصق الرسمي. وتغمرنا مشاعر الاعتزاز والفخر بالحضور القوي لرموز من ثقافتنا وتراثنا الغني في جميع الجوانب التي تتعلق بالبطولة".