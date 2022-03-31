إنفانتينو يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة لترؤس الفيفا

أعلن السويسري جاني إنفانتينو رسمياً ترشحه لولاية ثالثة لترؤس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس خلال الجمعية العمومية للمنظمة الكروية في الدوحة.

وتجرى الانتخابات مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل في موعد يحدد لاحقا. وكان انفانتينو (52 عاماً) انتخب رئيسا لفيفا في 26 شباط/فبراير عام 2016 إثر فضيحة فساد مدوية هزّت المنظمة العالمية، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.

حصل إنفانتينو، الأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا)، في الانتخابات الأولى على 115 مقابل 84 للبحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي و4 أصوات للأردني الأمير علي بن الحسين ولا شيء للفرنسي جيروم شامباني.

وفي حال أعيد انتخابه رئيسا، ستكون ولايته الثالثة هي الأخيرة له بحسب قوانين فيفا. وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموريتاني أحمد ولد يحيى لقناة بي إن سبورتس: "أتوقع أن يكون جاني المرشح الوحيد في الانتخابات".

كان إنفانتينو أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

وعمل إنفانتينو من 2004 إلى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم أمينا عاما مؤقتا مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ تشرين الاول/أكتوبر 2009.

إنفانتينو المتزوج من سيّدة لبنانية أعلن أخيرا أنه مستقر مؤقتا في الدوحة قبل مونديال قطر. درس القانون في سويسرا، ويتقن 5 لغات بطلاقة هي الإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والإسبانية. وُلد في 23 اذار/مارس 1970 في بريغ السويسرية ولديه أربع بنات.