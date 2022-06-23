شاهد: شباب غزة يركبول الأمواج بلوحات قديمة بسبب منع دخولها إلى القطاع

نظمت جمعية الشراع والتجديف في غزة أول نشاط من نوعه في المدينة لركوب الأمواج. حيث شارك عدد من الهواة، بالرغم من قدم لوحات التزلج التي استخدموها حيث يصل عمر اغلبها إلى عشرين عاما بحسب رئيس الجمعية خالد أبو سالم الذي قال أيضا "إن إسرائيل تمنع دخول هذه الألواح إلى غزة."

العديد من شبان القطاع بدوا متحمسين لممارسة هذه الهواية الجديدة، ولم تحبطهم الأمواج غير المرتفعة في شاطئ القطاع.

الفعالية كانت بمثابة متنفس لشباب القطاع رغم قدم المعدات أحيانا وعدم وجودها بالقطاع أصلا أحيانا أخرى. الشبان الذين يواصلون الحياة رغم كل هذه المعوقات والحصار قالوا إنهم يحبون هذه الرياضة رغم المخاطر التي تحتويها ورغم كل شيء.