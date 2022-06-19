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إسرائيل

شاهد: مظاهرات في تل أبيب تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في تل أبيب.
مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في تل أبيب.   -   حقوق النشر  أ ب

بمناسبة مرور 55 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية بعد حرب عام 1967، تجمع المئات من المحتجين في وسط تل أبيب السبت للتعبير عن معارضتهم لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بوقف الاحتلال والتمييز وضرورة إحلال السلام في المنطقة، فما لوح البعض بالاعلام الفلسطينية.

سار الحشد في شوارع تل أبيب وتجمعوا في ساحة حبيمة المركزية.

لا تزال التوترات كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ففي وقت سابق السبت شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة بعد أن زعم أن نشطاء فلسطينيين أطلقوا صاروخا على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى نسف "تهدئة هشة" استمرت شهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ لكن الجيش الإسرائيلي حمل حركة حماس المسؤولية. وفجر الجمعة، قتل ثلاثة فلسطينيين خلال غارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

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احتلت إسرائيل الضفة الغربية التي يعتبرها الفلسطينيون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية خلال حرب 1967.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس