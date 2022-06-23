ما قصة العقوبات الأوروبية ومدينة كالينينغراد الروسية ؟

حظرت ليتوانيا عبور حوالي 50٪ من البضائع القادمة عبر أراضيها من روسيا إلى كالينينغراد، وشملت البضائع المحظورة الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة. وقالت موسكو إن هذه الخطوة "غير مسبوقة" و "غير قانونية" وهددت بالرد.

قال وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرجيس ، إن بلاده تنفذ ببساطة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ، والتي هي عضو فيه.

وقال إن الإجراءات التي تم اتخاذها السبت اتخذت بعد "التشاور مع المفوضية الأوروبية وبموجب خطوطها التوجيهية".

لا حصار من الاتحاد الأوروبي

أيد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي موقف ليتوانيا ، قائلاً إن البلاد لا تتصرف من جانب واحد وتطبق فقط عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل يوم الاثنين: "وفقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ، هناك قيود على الواردات والصادرات تنطبق في العلاقات مع بعض السلع.. ليتوانيا لا تفعل شيئًا آخر سوى تنفيذ المبادئ التوجيهية التي قدمتها المفوضية ... إذا مرت عبر أراضي الاتحاد الأوروبي لبعض السلع ، فهذا محظور".

ونفى بوريل بشدة أن يكون هناك "حصار" مفروض بين كالينينغراد وأجزاء أخرى من روسيا ، مضيفًا أن عبور الركاب والبضائع التي لم يتم فرض عقوبات عليها مستمر.

كالينينغراد مدينة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا. وهي موطن لحوالي 430 ألف شخص ، وهي معزولة عن بقية روسيا.

تسافر القطارات التي تحمل البضائع إلى كالينينغراد عبر بيلاروسيا وليتوانيا. لا يوجد عبور عبر بولندا. لا يزال بإمكان روسيا إمداد المعزل عن طريق البحر ، دون التعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

"غير مسبوق" و "غير قانوني"

حث الحاكم المحلي في كالينينغراد ، أنطون عليخانوف ، الناس على عدم اللجوء إلى الشراء بدافع الذعر وأكد للسكان أن سفينتين تنقلان بالفعل البضائع بين كالينينغراد وسانت بطرسبرغ - ومن المتوقع أن تكون سبع سفن أخرى في الخدمة بحلول نهاية العام.

وقال المحافظ: "عباراتنا ستتحمل كل البضائع".

وطالبت وزارة الخارجية الروسية ليتوانيا برفع الحظر على الفور ، قائلة إنه إذا لم تتم استعادة روابط النقل بالكامل "تحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية".

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الحظر بأنه "غير قانوني".

"هذا القرار ، الذي لم يسبق له مثيل بالفعل ، هو انتهاك لكل شيء وبعد ذلك البعض. نحن نفهم أن ذلك مرتبط بالقرار ذي الصلة للاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات لتشمل عبور (البضائع). وقال بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين "هذا أيضا نعتبره غير قانوني".

كالينينغراد خريطة كالينينغراد خريطة

ما هي كالينينغراد؟

تقع مدينة كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، وهي مدينة ساحلية وكانت ميناء تجاريًا هامًا على بحر البلطيق لمئات السنين.

كما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو روسيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي اليوم موطنًا لما يقرب من نصف مليون شخص.

على الرغم من أن كالينينغراد جزء من روسيا ، إلا أنه ليس لها حدود برية أو بحرية مع روسيا ، وتتلقى جميع إمداداتها الروسية عبر خطوط أنابيب السكك الحديدية والغاز عبر ليتوانيا.

وتعتبر المدينة مهمة من الناحية الاستراتيجية للوجود العسكري الروسي في بحر البلطيق. فهي موطن لمقر الأسطول الروسي على بحر البلطيق.