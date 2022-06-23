جامع تبرعات لترامب يخسر محاولة لإلغاء تهم بالضغط سراً لصالح الإمارات

خسر ملياردير كان يجمع تبرعات لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاولة لإلغاء تهم جنائية موجهة إليه بالضغط سرا على الحكومة الأمريكية لصالح الإمارات.

ودفع توماس باراك، الرئيس السابق لشركة كولوني كابيتال لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب ترامب، ببرائته في تهم ممارسة ضغط بشكل غير القانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، وسيمثل أمام محاكمة في سبتمبر أيلول.

وكان محاموه قد طلبوا من القاضي برايان كوجان في بروكلين رفض لائحة الاتهام بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزما بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها.

ولكن في قرار من 55 صفحة، قال كوجان إن العلاقة بين باراك والإمارات "لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف" لتبرير الاتهام.

وفي الشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لباراك بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات في الوقت نفسه الذي كان يضغط فيه لصالح الدولة الخليجية.

واستقال باراك من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بريدج، وهو الاسم الذي تعرف به شركة كولوني كابيتال حاليا.