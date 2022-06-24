مجموعة السبع تحمل روسيا مسؤولية تفاقم انعدام الأمن الغذائي

حمل بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، الجمعة روسيا مسؤولية تفاقم انعدام الأمن الغذائي بحصارها وقصفها للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا.

ودعا الوزراء موسكو إلى: "وقف الهجمات وأعمال التهديد ورفع الحصار عن موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود للسماح بالصادرات الغذائية".

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي في برلين الجمعة إن حرب روسيا في أوكرانيا، وليس العقوبات الغربية، ستضيف 40 أو 50 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجياع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "لا يوجد سبب سوى الحصار الروسي لأوكرانيا ورفض روسيا في كثير من الحالات تصدير حبوبها لأسباب سياسية".

وذكرت بيربوك أن الشركاء الدوليين يعملون سويا لمواجهة حرب الحبوب "الخبيثة" التي تشنها روسيا.