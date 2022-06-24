ما هي المراحل التي يجب أن تمر بها أوكرانيا قبل قبول عضويتها بالاتحاد الأوروبي؟ وكم تستغرق مدتها؟

وافق قادة 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي الخميس، خلال اليوم الأول في القمة الأوروبية في بروكسل على منح أوكرانيا ومولدافيا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. وبهذا يبدأ إجراء طويل ومعقد على الدول المرشحة أن تمر بها قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة الخاصة بقبول العضوية.

لا تعني حالة المرشح البدء تلقائيا في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هناك مراحل على الدول الأعضاء المرشحة اجتيازها وقد تستغرق سنوات.

ما هي مراحل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

طرحت المفوضية الأوروبية 7 إصلاحات رئيسية يتعين على أوكرانيا تنفيذها قبل نهاية 2022. أهمها:

تعيين قضاة للمحكمة الدستورية.

مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

حماية الأقليات الإثنية

تطبيق قوانين تحد من احتكار الأقلية للاقتصاد الأوكراني .

بعد تطبيق المحاور المطلوبة، وكتابة تقرير مفصل، خلال نهاية العام الحالي، سيقدم قادة الاتحاد الأوروبي خارطة طريق أكثر تفصيلاً وفتح المحادثات الرسمية.

تنقسم محادثات الانضمام إلى 35 فصلاً مقسمة إلى 6 مجموعات رئيسية: الأسواق المحلية، القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي، الأجندة الخضراء والتواصل المستدام، الموارد الزراعية وقطاع الزراعة وأخيراالعلاقات السياسية الخارجية.

عندما تغلق الدولة المرشحة الفصول كاملة، يتعين على كل حكومات الاتحاد الأوروبي التوقيع مرة أخرى قبل أن يتم قبول الدولة كعضو في الاتحاد الأوروبي.

كانت السويد وفنلندا من أسرع الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، إذ استغرق انضمامهما حوالي 3 سنوات.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، منذ توقيع أوكرانيا اتفاقية الشراكة السياسية والتجارة الحرة مع بروكسل، عام 2014 تبنت أوكرانيا حوالي 70% من المتطلبات.

بالرغم من أن وضع المرشح هو بمثابة ختم الموافقة الأول، لم يمنح الاتحاد الأوروبي وضع المرشح لدولة في خضم حرب، الأمر الذي قد يصعب ويعقد الأمور.