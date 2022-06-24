بولندا تحصل على قرض لمساعدتها في رعاية اللاجئين الأوكرانيين

حصلت بولندا على قرض بقيمة 450 مليون يورو من بنك يرتبط بجماعات أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان، لمساعدتها في تمويل ما يلزم من نفقات للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم جراء الغزو الروسي.

وقد وقّعت الحكومة البولندية وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا على اتفاقية القرض، اليوم الجمعة.

وكان نحو 4.3 مليون لاجئ أوكراني، دخلوا بولندا إثر الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وتوفر الحكومة البولندية لهم المأوى المجاني والرعاية الاجتماعية والطبية والتعليم وفرص العمل.

وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من اللاجئين الأوكرانيين انتقلوا من بولندا إلى بلدان أخرى، وآخرون قرروا العودة إلى بلادهم، إلا أن نحو مليوني أوكراني لا يزالون يقيمون في بولندا.

ومجلس أوروبا الذي تأسس في العام 1949 يضم حالياً 46 دولة من بينها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى التي تنتمي جغرافياً للقارة الأوروبية، ويهدف إلى دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، وقد تأسس بنك التنمية، الذي يتخذ من باريس مقراً له، في العام 1956 ويموّل مشاريع ذات طبيعة اجتماعية.