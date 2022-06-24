المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

أنهت المحكمة الأمريكية العليا الجمعة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

وقالت المحكمة إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض رو ضد واد وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".

باراك أوباما

اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المحكمة العليا "بمهاجمة الحريات الأساسية لملايين النساء الأمريكيات"، بعد قرار المؤسسة الجمعة إلغاء حق الإجهاض. وقال الرئيس الديمقراطي السابق على تويتر "اليوم لم تكتف المحكمة العليا بإلغاء ما يقرب من 50 عامًا من سابقة تاريخية، بل تركت أيضًا القرار الأكثر شخصية لإرادة السياسيين والأيديولوجيين".

مايك بنس

رحب مايك بنس، نائب الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة، بحرارة الجمعة بقرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض الذي قال بأنه "أصبح في مزبلة التاريخ". وقال السياسي المسيحي الإنجيلي المتدين، الذي كان الذراع اليمنى لدونالد ترامب في البيت الأبيض على تويتر "بإعادة قضية الإجهاض إلى الولايات والشعب، صححت المحكمة العليا خطأ تاريخيًا".

ميسوري أول ولاية تحظر الإجهاض

أعلن المدعي العام في ولاية ميسوري الجمعة، أن هذه الولاية المحافظة الواقعة في وسط الولايات المتحدة أصبحت "الأولى" التي تحظر الإجهاض الطوعي في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي ألغى الحق في الإجهاض.

وقال إريك شميت في تغريدة مصحوبة بصورة تظهره وهو يصادق على مشروع القانون الذي ينهي الإجهاض "حقًا" في ولاية ميسوري التي كان لديها عيادة واحدة فقط تسمح بإجراء مثل هذه العملية "هذا يوم تاريخي لقدسية الحياة".