العراق: ثالث هجوم صاروخي يستهدف منشآت دانة غاز الإماراتية في أسبوع

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان اليوم السبت إن ستة صواريخ استهدفت حقل غاز بشمال العراق تديره شركة دانة غاز الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف البيان أن حقل خور مور الواقع في محافظة السليمانية استُهدف اليوم بالصواريخ للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

ولم يذكر البيان وقوع أي إصابات. وقال مصدران أمنيان ومصدر مطلع في وقت سابق إن الهجوم، وهو الثالث الذي يستهدف منشآت الشركة في العراق في أسبوع، لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجمات. وكانت جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة من قبل.